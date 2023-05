Obiettivo sicurezza: tachigrafi digitali intelligenti di nuova generazione

Agenti della Polizia stradale in "aula" per un seminario masterclass di tutte le polizie stradali europee aderenti al network roadpol. L'obiettivo è quello di adeguare gli standard di controllo e diffondere le migliori prassi operative con focus sul "controllo del trasporto delle merci e delle persone", truck and Bus. L'evento formativo, cominciato l'8 maggio, si protrarrà fino a domani, 12 maggio.

Gli obiettivi e i partecipanti

In contemporanea, l'attività di controllo in tutta Europa si concentrerà sul medesimo obiettivo operativo, per poi condividere ed analizzare congiuntamente gli esiti della attività. Obiettivo comune è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale. A rappresentare la Polizia di Stato italiana al masterclass di Zagabria il primo dirigente Gianfranco Martorano, responsabile della sezione Polizia Stradale di Padova. Il dirigente, che ha già partecipato per l'Italia ad altri seminari europei, è stato individuato in virtù della sua decennale esperienza nella docenza in materie specialistiche in relazione al trasporto nazionale ed internazionale delle merci. L'approfondimento al masterclass roadpol ha quale oggetto l'introduzione dei tachigrafi digitali intelligenti di nuova generazione che consentono un controllo del traffico dei veicoli per il trasporto delle merci e delle persone da remoto, strumento che andrà a caratterizzare le future smart road, dove i veicoli saranno sempre più connessi alla strada che percorrono per un reciproco scambio di informazioni. Sempre con obiettivo dell’innalzamento degli standard di sicurezza.