I carabinieri recuperano un Gheppio ferito e lo consegnano ai veterinari

Non poteva che essere "battezzato" come Salvo. I carabinieri della stazione di Padova Principale hanno soccorso uno splendido esemplare di Gheppio maschio adulto ferito all'ala probabilmente da un pallino di fucile.

Cosa è successo

La segnalazione è giunta da alcuni passanti in zona Arcella al mattino di domenica 16 aprile. I militari hanno accolto il rapace in caserma battezzandolo col nome di Salvo e rifocillandolo in attesa di essere curato da un centro specializzato. Questo pomeriggio, 17 aprile è giunto in caserma il medico veterinario Damiano Merlino del Centro di Recupero Rapaci Feriti di Polesella (Rovigo) che dopo una prima visita medica ha trasportato il volatile presso il loro ambulatorio per un piccolo intervento chirurgico. Il professionista ha assicurato che Salvo, in onore del Servo di Dio, vicebrigadiere D'Acquisto, verrà rimesso in libertà nelle prossime settimane.