Il sigillo della città per il generale Giuseppe Spina

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha incontrato oggi 27 luglio, a Palazzo Moroni, il comandante dei carabinieri della Legione Veneto, generale di divisione Giuseppe Spina, che a breve lascerà Padova per trasferirsi a Palermo, dove assumerà il prestigioso incarico di comandante della Legione Carabinieri Sicilia, impegnato in prima fila nel contrasto alla criminalità organizzata.

L'incontro

Il primo cittadino, nel salutare e ringraziare l’alto ufficiale per il servizio reso alla collettività, ha consegnato nelle mani del generale il sigillo della città di Padova, elogiando l'Arma per l’efficace attività svolta sul territorio, costantemente impegnata a vigilare e proteggere i cittadini. Il sigillo simboleggia il ringraziamento della città al generale Spina per la costante attenzione alle esigenze della collettività dimostrata nei due anni di comando. Nella circostanza, l'alto ufficiale ha rinnovato la gratitudine verso l’amministrazione comunale con la quale si è instaurato uno stretto rapporto di collaborazione istituzionale, presupposto fondamentale per poter operare in un clima di trasparenza e sicurezza.