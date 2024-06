Il luogotenente Giovanni Soldano premiato dal presidente della Repubblica

Quest’anno sarà rappresentata anche una parte di Padova all’annuale festa dell’Arma che si svolge a Roma, il 5 giugno, in occasione del 210° annuale della sua fondazione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il comandante della stazione di Padova Principale, luogotenente carica speciale Giovanni Soldano, è infatti tra i cinque comandanti di stazione di tutta Italia che vengono scelti dal comandante generale dell’Arma, generale di corpo d’armata Teo Luzi, per uno speciale riconoscimento sulla base del lavoro che hanno svolto. Il premio di fatto mette in evidenza ancora una volta il lavoro svolto dal comandante Giovanni Soldano e dai carabinieri di Padova.

Una carriera con i fiocchi

Il luogotenente Giovanni Soldano è giunto al comando della stazione di Padova Principale dopo un trentennio alla guida della stazione di Legnaro. Nel corso della sua lunga carriera ha messo a segno importanti operazioni legata al mondo della criminalità, rendendosi protagonista con i suoi militari anche di delicate attività legate alla famigerata Mala del Brenta. Una delle sue caratteristiche più apprezzate nel corso degli anni è stata quella di essere non solo un carabiniere, ma anche un confidente della collettività, riuscendo in questa maniera a conquistarsi la fiducia della gente in tutti i luoghi dove ha operato. Significativo è stato il suo contributo alla causa anche in situazioni d'emergenza climatiche a cominciare dall'alluvione del 2010 che mise in ginocchio il territorio di Ponte San Nicolò. Domani, con questo riconoscimento, di fatto tocca uno dei punti più alti di una carriera intensa e svolta sempre con onestà intellettuale e amore verso la divisa.