L'arrivo in Prato delle E-Bike, preludio al volatone "rosa"

La diciottesima tappa del giro d'Italia, proveniente da Fiera di Primiero (Trento) e che attraversa la provincia di Treviso, arriva oggi 23 maggio in Prato della Valle, scortata da 60 motociclisti della Polizia Stradale che dal 4 maggio assicurano i servizi di scorta alla più antica manifestazione ciclistica italiana.

E-bike

L’ingresso in Prato della Valle sarà anticipato, intorno alle 15,30, dall’arrivo del sesto giro E-Bike, riservato alle biciclette elettriche, con in testa l’autovettura Tesla Model X su cui viaggerà il dirigente della sezione Polizia Stradale di Venezia incaricato del coordinamento dei servizi di viabilità lungo il percorso predisposti per la manifestazione non competitiva con biciclette a motore elettrico e pedalata assistita. A circa due mesi dall’entrata in esercizio, l’autovettura elettrica Tesla Model X fornita da CAV (Concessioni Autostradali Venete) e allestita per i servizi di vigilanza autostradale affidati alla sezione Polizia Stradale di Venezia, effettua il suo battesimo al Giro d’Italia come apripista del dispositivo lungo l’itinerario di circa 60 chilometri della diciottesima tappa che parte da San Biagio di Callalta (Treviso) e arriva nella città del Santo.

Un valore aggiunto per la Polizia Stradale

Tesla Model X è il primo veicolo elettrico pensato per i servizi di pattuglia della Polizia Stradale che, grazie all’importante sinergia sviluppata con la Concessionaria Autostradale Venete (Cav), ha già dimostrato in poco tempo di poter coniugare efficienza operativa e tecnologia d’avanguardia con lo sviluppo di soluzioni per la sostenibilità ambientale che rappresentano un valore aggiunto per le strategie di sicurezza stradale attuate a livello dipartimentale.