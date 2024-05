«Occasione di promozione territoriale e per il mezzo della bicicletta»

Padova è la prima città d’Italia per piste ciclabili in rapporto al territorio, con oltre 181 chilometri ma anche un centro del distretto veneto della bici, che vale una parte importante del 740 milioni di euro prodotti in tutto il Nordest nel settore nel 2022. «La Cna di Padova e Rovigo accoglie con entusiasmo il passaggio in città del Giro d’Italia: l’evento - commenta il presidente di Cna di Padova e Rovigo Luca Montagnin - rappresenta non solo un’occasione per promuovere Padova e il suo territorio, ma anche un'importante vetrina per il mezzo della bicicletta, che nella nostra città ha una lunga tradizione sia tra gli utenti che tra i produttori». Montagnin, infatti, sottolinea come la bicicletta a Padova non sia solo un mezzo di trasporto, ma il fulcro di un sistema economico che include la produzione e la progettazione, la componentistica e la riparazione. «Padova è uno dei pilastri del distretto veneto della bici, che a sua volta è un punto di riferimento del settore a livello nazionale - sottolinea Montagnin - se estendiamo lo sguardo, il Nord-Est ospita il 46% dei produttori nazionali (Veneto 31%, Emilia Romagna 12% Friuli Venezia Giulia 2% Trentino Alto Adige 1%) e produceva nel 2022 ricavi per circa 740 milioni di euro, pari al 37% del totale. Un valore economico del quale il Veneto è il principale azionista se si considera il peso della regione per l’intera area». E ancora: «Padova - aggiunge il presidente di Cna - vanta anche il titolo di città italiana con più piste ciclabili in rapporto alla superficie, con la bellezza di 181,7 chilometri percorribili sulle due ruote. Un'infrastruttura che permette di visitare tutte le meraviglie della città e della sua provincia.

L'amore dei padovani per la bici

L’amore dei padovani per la bicicletta si riflette anche sull’attrattività, con un’intensa frequentazione di appassionati di cicloturismo: un settore che, in Italia, muove ogni anno quasi 4,6 miliardi di euro. Nel Nordest questa cifra sfiorava, nel 2021, il miliardo e mezzo di euro per arrivare a 1,7 miliardi nel 2022. Una cifra confermata, secondo i dati dell’Osservatorio dell’Ecosistema della Bicicletta di Banca Ifis, anche nel 2023. La tappa del Giro d'Italia - conclude il presidente di Cna di Padova e Rovigo - offre un'opportunità unica per mettere in luce queste eccellenze locali e per rafforzare ulteriormente la posizione di Padova come centro nevralgico del ciclismo e dell'industria correlata».