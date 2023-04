Il Vinitaly parla padovano: Elena, Catia e Sabrina sbancano il premio delle donne

Salvaguardia dell’identità territoriale, attenzione all’innovazione e alla sostenibilità ambientale. Sono questi gli elementi che hanno consentito alle tre aziende agricole padovane Cantina Terra Felice, Cà della Vigna e Monte Cecilia guidate rispettivamente da Elena Cardin, Catia Bolzonella, Sabrina Tosin di vincere il concorso “Vino, Donne e Canto. Un intervento di green economy per la valorizzazione della destinazione”, voluto dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, e poter così accedere al Vinitaly, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo del vino, per presentarsi al pubblico di appassionati ed esperti del settore.

Le tre imprenditrici

Mercoledì 5 aprile, alle ore 14, allo stand della Regione del Veneto, le tre imprenditrici racconteranno la loro realtà produttiva e i progetti di marketing e comunicazione focalizzati sulla valorizzazione dei propri prodotti vinicoli DOC, DOCG o più denominazioni, secondo la logica della sostenibilità e della Green Economy, proposti nell’ambito del concorso della CCIAA di Padova.

Green Economy

L’iniziativa “Da ‘Vino, Donne e Canto’: un intervento di green economy per la valorizzazione della destinazione” del CIF dell’ente padovano è nata nel 2021 con l’obiettivo di sostenere le imprese agricole a conduzione femminile in un percorso di crescita sostenibile e allo stesso tempo di valorizzare i territori e la destinazione turistica. Le proposte progettuali delle tre imprese di Arquà Petrarca, Selvazzano Dentro e Baone hanno superato un iter di selezione per poi essere premiate con incentivi economici di 8.000, 5.000 e 3.000 euro finalizzati a supportare la realizzazione concreta dei progetti di marketing propos