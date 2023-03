L'assessore regionale Lanzarin inaugura la nuova centrale operativa del Suem 118

Storico taglio del nastro oggi, 10 marzo, della nuova centrale operativa del Suem 118 di Padova. All'evento ha presenziato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, con il direttore generale Giuseppe Dal Ben, l'amministratore delegato di Enav, società per azioni italiana che opera come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana, Paolo Simioni e Andrea Spagna, direttore dell'unità operativa complessa della Centrale Operativa Suem.

L'investimento e i numeri

La nuova struttura è costata 1 milione e 600mila euro che la Regione ha reperito all'interno di fondi stanziati a livello nazionale per potenziare le strutture sanitarie in relazione all'emergenza Covid. Si tratta di un “gigante” di tecnologia e organizzazione i cui operatori hanno gestito, nel 2022, 194.839 chiamate (533 al giorno), sfociate in 94.307 missioni di soccorso (258 al giorno) e in 3.767 trasporti secondari (10 al giorno). A ciò si aggiungano i 322 trasporti di neonato critico, i 392 connessi alle attività di

trapianto e i 138 di trasporti intraospedalieri di pazienti critici. L’investimento è stato suddiviso in circa 868 mila euro per i lavori e circa 731 mila per progettazione, arredi e attrezzature. Nel corso della mattinata di lavori è stata anche consegnata un’ambulanza donata dall’Enav, rappresentata dall'amministratore delegato Paolo Simioni.

L'assessore regionale

«La nostra sanità – ha detto la Lanzarin – è sempre in movimento. In questo caso sono stati usati al meglio i fondi nazionali che ci sono arrivati per il Covid, mai come in questo caso opportuni, perché legati all’emergenza che è sempre stata un fulcro della sanità, ma in tempo di pandemia ha dato tantissimo in termini di organizzazione e di coraggio degli operatori ai quali deve andare il giusto riconoscimento economico per la complessità del lavoro che svolgono. Li ringrazio tutti, uno per uno, i nostri dipendenti come i volontari delle tante Associazioni che hanno fatto parte della squadra». E ancora: «L’Emergenza-Urgenza – ha aggiunto la Lanzarin – è un tassello fondamentale di ogni organizzazione sanitaria che si rispetti, e oggi sta vivendo momenti di difficoltà in tutta Italia legati alla carenza di personale. Per risolverla – ha concluso – ci stiamo muovendo in molte direzioni, con azioni in sede regionale e con un intenso lavoro a livello nazionale per garantire la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori e per favorire un clima di lavoro sereno».

Spagna

«Mi sento di ringraziare il mio gruppo di lavoro che con una professionalità senza eguali prende in cura il paziente dal momento della telefonata d'emergenza fino al ricovero ospedaliero. Si tratta di un'attività di squadra che anno dopo anno sta dando risultati significati di cui non posso che andare orgoglioso. La tecnologia, in tal senso, è un valido aiuto perchè ci consente di ottimizzare i tempi ed intervenire in maniera sempre più precisa e attenta con un unico grande obiettivo: salvare nell'immediatezza più vite possibili». Spagna ha anche ricordato che nel 2022 l'elisoccorso del Suem 118 di Padova ha effettuato 516 missioni complessive, 440 per soccorsi e 76 per trasporti secondari.