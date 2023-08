Anche a Padova si festeggia l'Indipendence Day

Il 15 agosto è una data fondamentale per la storia dell'India, e anche a Padova un nutrito gruppo di cittadini proveniente da quel paese ha voluto celebrarla. Ricorrenza chiaramente molto sentita, erano più di un centinaio all'Arcella questa mattina. Hanno prima in silenzio aspettato che la bandiera fosse issata per poi cantare insieme l'inno nazionale. In prima fila i più piccoli, poi i più anziani e tutti gli altri di seguito.

Una giornata che vuole festeggiare l'indipendenza del paese nei confronti del Regno Unito, avvenuto con l'Indian Independence Act 1947, entrato in vigore il 15 agosto del 1947. L'Indian Independence Act 1947 è quell'atto del Parlamento del Regno Unito che ha suddiviso l'India britannica, fino a quel momento colonia inglese, in due paesi indipendenti: l'India e il Pakistan.