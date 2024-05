Infortuni sul lavoro in agricoltura: diminuiscono i casi

Domani, 11 maggio, nel corso della fiera di Primavera a Saonara, si parlerà di sicurezza nel mondo del lavoro agricolo. Nel frattempo i dati sugli infortuni, seppur ancora preoccupanti, trasmettono un certo ottimismo in chiave futura. In Veneto, e in provincia di Padova, sono in diminuzione gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Stando ad uno specifico report dell’Inail, in Veneto ne sono stati denunciati 2.990 nel 2018, mentre sono scesi a 2.334 nel 2022 (-22%). «Ma non bisogna abbassare la guardia, anzi», sottolinea il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini. A tal proposito la stessa Cia Padova organizza l’incontro “Sicurezza nei luoghi di lavoro agricolo: approfondimenti sul corretto utilizzo delle attrezzature nel settore del florovivaismo”, in programma sabato 11 maggio alle 15.30 in piazza Maria Borgato Soti, a Saonara, nell’ambito della festa di Primavera. Interverranno il sindaco, Michela Lazzaro, e lo stesso Antonini, oltre a Sabrina Gobbo, Spisal Ulss 6 Euganea e Sergio Vidale, docente di sicurezza nei luoghi di lavoro agricoli Cipat Veneto. Al termine si terrà una prova pratica di ribaltamento del trattore, in completa sicurezza, riservata agli imprenditori agricoli.

I numeri sugli infortuni

Per quanto riguarda gli altri numeri degli infortuni denunciati nel settore del primario, risultano interessati molto più gli uomini (82,2%), che le donne (17,8%). Fra le principali cause dei sinistri, lo "scivolamento o inciampamento con caduta di persona" (27,3% dei casi), seguita dalla "perdita di controllo totale o parziale di una macchina" (22,1%) e il "movimento del corpo sotto sforzo fisico, che porta generalmente ad una lesione interna" (20,5% delle occorrenze). Relativamente agli infortuni mortali, invece, il motivo più ricorrente è la "perdita di controllo totale o parziale del mezzo utilizzato; in secondo luogo, lo “scivolamento o inciampamento". Il decesso sopravviene per lo più per schiacciamento (nella metà degli eventi) o per urto (in 3 casi su 10). «La sicurezza nel comparto agricolo – spiega il direttore Antonini – rimane in cima alla nostra agenda. Da anni portiamo avanti, in collaborazione con lo Spisal e le altre organizzazioni agricole, appositi corsi di formazione rivolti agli agricoltori. Oggi più che mai la parola chiave è prevenzione". Non solo. “Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad aggiornare costantemente le proprie conoscenze sulle tecnologie in uso – aggiunge – e sui dispositivi di sicurezza delle macchine».

Malattie e avvertenze

Capitolo malattie professionali in agricoltura, le denunce all’Inail evidenziano disturbi dei dischi intervertebrali, entesopatie periferiche, mononeuriti dell’arto superiore e mononeuriti multiple, sordità, spondilosi, disturbi dei tendini. E ancora: artrosi, lesioni interne del ginocchio, disturbi dell’orecchio, traumatismo dei nervi periferici del cingolo scapolare e dell’arto superiore. «Rafforzare la sicurezza del settore, avere precise garanzie sulle tutele legate al benessere dei lavoratori agricoli e comprendere il perimetro del sistema assicurativo – conclude Antonini – è questa la strada da intraprendere per offrire le giuste garanzie ai lavoratori».