Piergiorgio Cortelazzo confermato presidente di Acquevenete

Si è insediato il 19 aprile il nuovo consiglio di amministrazione di Acquevenete, dopo la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci. Piergiorgio Cortelazzo e Antonio Bombonato sono stati riconfermati, rispettivamente, presidente e vicepresidente della società. Gli altri consiglieri sono: Emanuele Rosina (riconfermato), comandante della Polizia Locale di Lendinara; Silvia Rovarin, vicesindaco di Baone; Luigi Petrella, sindaco di Castelmassa; Angela Zambelli, sindaco di Crespino; Filippo Duse, imprenditore.

Il commento

«Questa nomina giunge come un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi tre anni, durante i quali abbiamo dedicato impegno e passione alla crescita e al miglioramento continuo dell'azienda – hanno commentato Cortelazzo e Bombonato - esprimiamo profonda gratitudine per la fiducia accordataci dai nostri colleghi, che ci motiva ulteriormente a continuare lungo il percorso intrapreso con determinazione e dedizione». Il nuovo cda si è già messo al lavoro consapevole dei tanti lavori da svolgere, ma dello spirito di squadra in grado di superare qualsiasi criticità.