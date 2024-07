Lavori in corso per la riqualificazione dello storico parco Treves de’ Bonfili

Da qualche settimana sono parititi i lavori di riqualificazione dello storico parco Treves de’ Bonfili, durante i quali il giardino sarà chiuso al pubblico. Questa mattina 22 luglio l’assessore al Verde, Parchi e Agricoltura Antonio Bressa ha effettuato un sopralluogo al cantiere con la ditta e ha commentato così i lavori in corso spiegando l’evoluzione del programma: «Dopo una prima fase necessaria per i rilievi e tutte le misurazioni funzionali all’intervento di restauro ora siamo entrati nel vivo dei lavori con gli interventi che riguarderanno in questa prima fase il rifacimento del ponticello ottocentesco, la sistemazione dei vialetti, l’installazione di nuove recinzioni e la messa a dimora di nuove essenze arboree coerenti con il disegno originario del parco».

Un bene di inestimabile valore per la collettività

Bressa ha proseguito: «Al termine di queste operazioni, presumibilmente a fine settembre, il parco potrà riaprire al pubblico, con esclusione dell’area del tempietto che sarà invece oggetto della seconda parte del restauro. L’intervento è previsto nei mesi estivi perché le condizioni metereologiche consentono l’ingresso di mezzi senza danneggiamenti al terreno del parco. Stiamo monitorando i lavori affinché procedano secondo i tempi previsti per riaprire il parco e restituirlo ai cittadini più bello di prima. Era un peccato infatti non poter godere pienamente di elementi così importanti come la caratteristica passerella pedonale e il tempietto che necessitavano di interventi di restauro. Nelle prossime settimane realizzeremo specifiche visite anche con i rappresentanti del comitato Mura e del Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova per seguire l’andamento dei lavori e ragionare insieme sui possibili interventi di un secondo lotto di lavori da realizzare in un secondo momento. Grazie infatti al sostegno della Fondazione Cariparo abbiamo avviato un intenso percorso di valorizzazione dei Giardini Storici che già ha dato ottimi risultato con il primo intervento ai Giardini della Rotonda, a cui ora seguirà l’installazione di un chiosco all’ingresso, e con l’avvio del recupero del Parco Treves. Parliamo infatti di eccellenze della nostra città che ci permettono di valorizzare la nostra storia e identità culturale offrendo spazi verdi di benessere ai cittadini».