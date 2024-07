Viabilità: manutenzione ponte del Piovego su corso Argentina

Un altro cantiere in partenza a Padova. Prende il via il 24 luglio un intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul Piovego di corso Argentina. Si tratta di un lavoro finanziato con fondi PNRR che rientra nella più ampia programmazione dell’amministrazione che prevede la messa in sicurezza o il rifacimento di molti ponti e passerelle in città. In questo caso verranno effettuate alcune lavorazioni nella parte sottostante dell’impalcato del ponte con l’ausilio di una piattaforma aerea “By-Bridge” che sosterà a margine della carreggiata impedendo il regolare transito dei veicoli nelle corsie di destra, quelle della cosiddetta “marcia lenta”. Per questo si rende necessaria la chiusura temporanea al transito veicolare delle corsie di destra in corrispondenza del ponte tra le uscite 14 e 16 della tangenziale. L’ordinanza prevede la chiusura contemporanea delle corsie di “marcia lenta” ma dopo un confronto con le aziende esecutrici si è stabilito di chiudere un senso di marcia alla volta e non lavorare in contemporanea, per limitare il disagio agli utenti dell’infrastruttura. Da mercoledì quindi chiuderà la corsia del senso di marcia est-sud. La chiusura durerà circa 8 giorni e successivamente si passerà alla carreggiata nella direzione opposta.

Il commento

Il vicesindaco di Padova Andrea Micalizzi ha commentato: «Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria dentro un quadro complessivo cui teniamo molto perché la messa in sicurezza di ponti, passerelle e strade è una priorità. Anche in questo caso abbiamo stabilito di lavorare d’estate, nelle settimane di agosto, approfittando del minor numero di veicoli in circolazione anche sulle tangenziali e limitare al massimo il disagio all’utenza». Nel frattempo oggi, 22 luglio è entrato ufficialmente in vigore anche il doppio senso di circolazione su via Volturno e via Milazzo. Il vicesindaco ha spiegato così quest’importante modifica: «Questo cambiamento è il primo passo per il progetto del grande parco delle Mura di San Benedetto al posto dell'ex caserma Prandina, finanziato dal Comune con circa 4 milioni di euro. Ci vorrà qualche giorno per completare tutta la segnaletica ma il nostro obiettivo era proprio quello di un graduale passaggio per permettere alle persone di abituarsi con calma a questo importante cambiamento. Proprio per questo via Orsini per ora resta aperta e percorribile, ma ricordiamo che in futuro sarà depavimentata e trasformata in uno spazio verde, parte integrante del parco e della grande area verde monumentale da 50mila metri quadrati in centro storico che sarà il parco delle Mura di San Benedetto».