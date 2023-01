Lonardi: «Centro Padova inquinato? Non è colpa delle auto»

«Basta con la propaganda finto ambientalista di chi vorrebbe il centro di Padova trasformato nel cortile privato dei suoi residenti, specie se benestanti e appassionati alla causa radical chic del momento. I mille posti auto della Prandina sono inutili». Parole di fuoco quelle del vicepresidente del consiglio comunale Ubaldo Lonardi entrato a gamba tesa sulle tematiche ambientali. «Sono idee - ha proseguito - di chi si ostina a pensare che i centri città debbano essere luoghi di vita, commercio e cultura da rendere accessibili a tutti i cittadini, compreso chi abita in periferia o nella cintura urbana. Compresa la stragrande maggioranza dei padovani che hanno bisogno dell'auto per andare al lavoro, perché le vagheggiate alternative oggi non ci sono: meglio obbligarli a tenere i loro mezzi chiusi in garage, a meno che non possano permettersi di acquistare i modelli più recenti o quelli più costosi».

Arpav

Lonardi ha precisato: «Arpav riferisce il contrario di quanto sostenuto dall'assessore Andrea Ragona: circa l'88% delle fonti di pm10 non ha nulla a che vedere con il traffico veicolare, che pesa solo per il 12%, mentre il 69% delle polveri sottili è prodotto dagli impianti di riscaldamento e dalle stufe. E' questo, numeri alla mano, il vero motivo per cui gli sforamenti sono in calo, in tutta Italia e non solo a Padova: perché quest'inverno ha fatto molto meno freddo del solito. Non certo grazie alle presunte politiche "verdi" di un'amministrazione che sul tema non ha fatto altro che propaganda: che fine hanno fatto i monopattini che nei mesi scorsi giacevano abbandonati in ogni angolo della città, deturpandone la bellezza? Scomparsi nel silenzio dell'ennesimo fallimento per l'ennesima trovata ideologica e non funzionale».

Metrobus

L'ultimo attacco Lonardi lo sferra contro il metrobus della Translohr a suo dire ormai superato come mezzo di trasporto: «Parla da sola la scelta fatta da praticamente tutte le città europee, con l'unica eccezione di Padova: abbandonare questa tecnologia impattante, costosa e superata, in favore di soluzioni realmente contemporanee e sostenibili». C'è ora curiosità per capire quali reazioni avranno nella maggioranza del comune di Padova queste dichiarazioni del vicepresidente del consiglio comunale.