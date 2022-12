Il Padova con il lutto al braccio in ricordo del giovane Manuel

Questo weekend tutte le squadre del settore giovanile del Calcio Padova scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare Manuel Lorenzo Ntube, il giovane morto investito mentre era in bicicletta investito da un Suv. Sabato scorso Ntube aveva ricevuto la prima convocazione della Primavera di Luca Rossettini per la partita contro la Spal.

Lutto

Per ricordare lui e i morti della tragedia di Ischia sarà disposto un minuto di raccoglimento nel ricordo di Manuel. La gara dell’Under 17 (contro il Pordenone) verrà rinviata. Un minuto di raccoglimento verrà osservato anche prima della gara di campionato Serie C tra Padova e Trento di domenica, i ragazzi allenati da Mister Bruno Caneo scenderanno in campo con il lutto al braccio.