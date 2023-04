Padova Marathon, trionfa il kenyano Dickson Chumba ma fanno festa in migliaia

Una straordinaria cornice di pubblico ha accompagnato l'arrivo della Padova Marathon per quanto riguarda la gara competitiva. Se a migliaia hanno dato vita alla manifestazione da un'ottica amatoriale, che sono poi i tantissimi che ogni rendono speciale questo appuntamento, dal punto di vista di sportivo lo spettacolo è stato all'altezza, come le prestazioni. Ad aggiudicarsi la gara principale, la maratona maschile, il trentacinquenne kenyota Dickson Chumba. Nella sfida con gli atleti etiopi l'ha spuntata lui che la gara l'ha sempre condotta in testa. Per quanto riguarda la gara femminile l'ha invece spuntata l'etiope Tigist Bikila. Ma prestazioni a parte, il dato più clamoroso ancora una volta riguarda la partecipazione. Hanno corso in più di sedicimila alla stracittadina, quattromila alle maratone.

