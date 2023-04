Padova Marathon, corrono anche studenti e professori: mai così tanti come quest'anno

L’Università di Padova corre alla 23^ edizione della Padova Marathon con la “sua” maglia. Quest’anno si registra la più alta partecipazione della comunità accademica, con 45 rappresentanti nelle gare competitive e 100 nelle stracittadine.

Ateneo

In occasione di una delle iniziative più importanti previste per "Padova Città Europea dello Sport 2023", l’Ateneo ha offerto gratuitamente al personale e alle studentesse e studenti dell’Università di Padova i pettorali per partecipare alla maratona 42,195 km, alla mezza maratona 21,097 km e alle stracittadine (corse non competitive da 10, 5 e 1 Km), che si terranno domenica 23 aprile, unitamente alla maglia tecnica con il logo dell’Ateneo.

UniPd

Continua l’impegno dell’Università nella promozione e valorizzazione dello sport e del benessere nella comunità accademica e nella cittadinanza, testimoniato dalle numerose collaborazioni con le realtà sportive presenti sul territorio e dalle numerose adesioni pervenute quest’anno per tornare a correre tutti assieme nell’evento sportivo di primo piano del calendario podistico internazionale.

Marathon

Domenica 23 aprile è prevista per le ore 9.00 una foto di gruppo davanti alla scalinata della Basilica di Santa Giustina, prima della partenza delle stracittadine da Prato della Valle. Si tratta di un evento sportivo ma anche di una grande festa popolare, un'occasione importante e attesa ogni anno da tutta la comunità accademica, un’opportunità per correre insieme e creare e rinsaldare il senso di appartenenza, all’insegna dei valori fondanti dello sport, della gioia dello stare assieme promuovendo i valori di uno stile di vita sano e attento al benessere.