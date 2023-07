Una domenica soleggiata, da domani rischio forti precipitazioni

Sabato 22 luglio più zone della provincia di Padova, a cominciare da Vigonza, sono state oggetto di una forte perturbazione che ha provocato seri danni alle abitazioni. E' stato principalmente il vento a scoperchiare tetti, sdradicare alberi e a provocare migliaia di euro di danni. Oggi, domenica, il meteo ha dato una tregua con un clima tipicamente estivo e il cielo celeste con qualche nuvola sparsa, ma senza precipitazioni. Domani, lunedì 24, ma anche martedì, la situazione potrebbe peggiorare nuovamente. Almeno secondo le previsioni.

Ombrelli a portata di mano

Da lunedì 24 luglio pomeriggio probabilità in aumento di rovesci e temporali, a partire dalle zone montane e pedemontane in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura compresa la provincia di Padova. Martedì, probabili varie fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento. La Protezione civile in tutti i comuni padovani, unitamente alle forze di polizia saranno schierati in prima linea per farsi trovare pronti in caso di situazioni estreme. Il ricordo e le ferite di mercoledì scorso sono ancora aperte nelle menti dei padovani che hanno dovuto patire innumerevoli danni e rischio per la propria incolumità, delle proprie case e automobili.