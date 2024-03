Lutto nella Diocesi: è morto don Augusto Busin

Lutto nella Diocesi di Padova. È mancato improvvisamente nella mattinata odierna 18 marzo don Augusto Busin, 83 anni. Era nato a Campo di Trens (Bolzano) il 5 gennaio 1941 da Francesco e Luigia Giacomelli ed era stato ordinato presbitero l’8 luglio 1965. La notizia del decesso lasciato nel dolore tutti coloro che in questi anni hanno avuto l'opportunità e la fortuna di confrontarsi con don Augusto.

Chi era

Il primo incarico lo aveva visto cooperatore alla Sacra Famiglia in Padova e fino all’ottobre 1968, quando aveva iniziato il servizio di assistente presso il Ginnasio del Seminario minore, prima di assumere il medesimo incarico anche del Liceo, l’anno successivo. Nel 1971 diventò direttore dell’istituto Camerini-Rossi di via Beato Pellegrino a Padova. Nell’ottobre 1987 fu presidente della cooperativa Camerini-Rossi e nel 1988 iniziò anche la collaborazione festiva con la parrocchia della Conca, in Thiene. Nel marzo 2002 fu voluto come delegato del vescovo circa il progetto Casa Madre Teresa di Calcutta. Nel 2012 divenne collaboratore parrocchiale alla Conca, nel territorio della quale risiedeva assieme ad una sorella e al fratello. È stato membro del Collegio dei consultori (2019-2023).