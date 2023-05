Addio a Surendra Narne, luminare della medicina internazionale

Lutto nel mondo della medicina. All'età di 87 anni il cuore di Surendra Narne ha smesso di battere. La notizia si è diffusa nel primo pomeriggio odierno, 13 maggio, lasciando nel dolore, parenti, amici e colleghi che nel corso di questi anni hanno avuto la fortuna di conoscere il professionista e di apprezzarne le qualità sia umane che professionali. Vista la popolarità dell'ottantasettenne, le attestazioni di vicinanza ai familiari più stretti sono arrivate da tutto il mondo. Persona dall'elevata cultura, nell'arco della sua vita ha pubblicato oltre 250 articoli nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale ed è stato consigliere comunale del Comune di Padova dal 1990 al 1995 e dal 1999 al 2004, rappresentando il Comune di Padova all’interno del progetto “Città Sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Chi era

Nel corso della sua vita Surendra Narne ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, ma è stato soprattutto direttore del reparto di Chirurgia Endoscopica in Azienda Ospedaliera. E' arrivato in Italia all'età di 21 anni dopo essere nato nel 1935 in India. Da sempre appassionato di medicina, nel 1969 ha conseguito la laurea all'università euganea. Successivamente si è specializzato sempre all'ombra del Santo in Otorinolaingoiatria nel 1973 ed in Odontostomatologia nel 1982. Durante la sua attività in Azienda aveva collaborato con l’UOC Chirurgia Pediatrica per la gestione di patologie complesse, in età pediatrica, a carico del primo tratto respiratorio. Le sue mansioni sono state molteplici. Oltre ad operare nella clinica Otorinolaringoiatra ha lavorato anche all’Istituto di Anestesia e Rianimazione. Nel 1997 è stato nominato direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Endoscopica delle vie aeree superiori dell'Azienda Ospedaliera di Padova dove ha prestato servizio fino al 2005, anno in cui ha raggiunto l'età della meritata pensione. Terminata l'esperienza professionale a Padova il professionista è tornato nella sua terra, l'India. Qui, spinto dalla passione, dalle competenze, ma anche dal suo buon cuore, ha proseguito l'attività medica operando a costo zero i pazienti dei villaggi più poveri.