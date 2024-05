Lutto nel mondo della ristorazione: addio a Ugo Gomiero

Chi ama piatti a base di pesce non può non conoscerlo. Ora sono in tanti che lo piangono non appena si è sparsa la notizia della sua scomparsa. Lutto nel mondo della ristorazione padovana. All'età di 75 anni è morto ieri 3 maggio Ugo Gomiero, titolare del ristorante Zafferano in via Tommaseo. Lo gestiva con eccellenti risultati da circa vent'anni con i figli Matteo e Gian Luca. L'ultimo saluto al ristoratore è fissato per martedì 7 maggio alle 15 nella parrocchiale di Peraga di Vigonza. E' probabile che saranno in tanti coloro che vorranno presenziare al funerale per tributargli l'ultimo saluto e portare una parola di speranza ai suoi familiari più stretti.

Chi era

La sua carriera di ristoratore comincia molto presto. Il 75enne prima di raccogliere grandi fortune con il locale Zafferano, ha gestito ristoranti di pesce anche a Capriccio di Vigonza, Tencarola di Selvazzano e a Padova in via Cave. Non appena ha cominciato questa attività che l'ha reso persona nota a tutti i frequentatori di locali della provincia di Padova, Ugo Gomiero si è iscritto all'Appe. L'attuale presidente dell'associazione, appreso del grave lutto, trasmettendo ai familiari di Ugo le più sentite condoglianze ha riferito: «Era un eccellente ristoratore, nel corso degli anni ha insegnato ai figli la passione per questo mestiere, specializzandoli nell'arte di cucinare piatti

a base di pesce».