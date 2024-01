Oltre quarant'anni alle dipendenze dell'Arma, ora la meritata pensione

Il luogotenente carica speciale dei carabinieri Luca Bettarini, al compimento dei 60 anni, dei quali quasi 41 trascorsi nell’Arma, il 2 gennaio ha lasciato, per raggiunti limiti d’età, il servizio attivo presso il Nas di Padova (competente anche per le province di Verona Vicenza e Rovigo). Originario di Firenze, sposato due figli, si è arruolato nel 1983 svolgendo servizio, come carabiniere a Bologna. Dal 1984 al 1986, ha frequentato la scuola marescialli di Firenze, da dove, al termine del corso, è stato destinato in Irpinia, nella linea territoriale, e poi a Bari, nell’unità mobile. Dal 1990 è entrato a far parte dell’organizzazione speciale del comando Tutela Salute e destinato al Nas di Padova dove ha avuto modo di esprimere le sue doti e la vasta preparazione professionale, dedicandosi in particolari e delicate attività investigative, tra cui spiccano indagini in ambito sanitario come: corruzione, truffe, assenteismo, falsificazione di farmaci, esercizio abusivo della professione. Notevoli anche le indagini nel campo alimentare riguardanti contraffazione di vini, sofisticazione di oli, l’adulterazione di carni, le frodi in commercio e l’impiego di fitosanitari. Ha svolto anche indagini finalizzate al contrasto o alla diffusione di sostanze dopanti sia nel settore sportivo che in quello veterinario. Da ultimo, ma non meno importante ed efficace, è stato il suo impiego nelle varie attività ispettive svolte dallo speciale reparto, specialmente nel corso dell’emergenza Covid.

Il ritratto

Laureato in Scienze dell’Amministrazione, decorato di medaglia d’argento e d’oro per anzianità di servizio, durante la sua carriera ha ricevuto vari apprezzamenti e compiacimenti per le varie attività professionali svolte. La sua esperienza e il suo attaccamento al dovere gli hanno permesso di offrire un prezioso e determinato apporto nelle varie attività svolte dal Nas di Padova, doti professionali e morali che ha trasmesso ai colleghi più giovani e ai quali è demandato l’incarico di proseguire la vigilanza

in materia di tutela della salute pubblica.