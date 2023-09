Padova eletta nel direttivo della rete italiana città Sane Oms durante il meeting annuale di Bari

La scorsa settimana, giunto alla sua ventesima edizione, si è svolto a Bari il meeting della Rete Italiana Città Sane – Oms, che ha approfondito il tema della “Salute per tutte e tutti e di tutte e tutti”. Nel corso dell’incontro si è tenuta anche l’assemblea elettiva nazionale della Rete Città Sane OMS. Il Comune di Padova, rappresentato a Bari dal consigliere delegato Ivo Tiberio, è stato eletto nel Direttivo Nazionale di Città Sane. Con Padova entrano nel Direttivo, Bologna, Molfetta, Cotona, Modena, Verona, Cisternino, Ancona, Alfianello e Sacile.

L’approccio alla salute di Città Sane

Il modello biopsicosociale considera la salute come il risultato di un’interazione complessa e variabile tra diversi fattori: biologici (condizione fisica, fisiologica, neurologica, genetica), psicologici (personalità, umore, comportamenti) e sociali (posizione socio economica, istruzione, rete di supporto sociale, lavoro). La relazione tra salute pubblica e pianificazione urbana ha assunto negli anni un ruolo decisivo nella promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute. Il nuovo paradigma pone l’attenzione agli ambienti urbani fruibili in modo equo, sicuro e autonomo dove i bisogni di tutte le persone siano soddisfatti indipendentemente dall’ età, dal genere, dalla cultura e dalle caratteristiche fisiche e psichiche/intellettive.

Oms

Nel 2017 l’Oms ha proposto l’approccio One Health il quale riconosce un legame indissolubile tra salute dell’uomo, degli animali e dell’ecosistema, un punto di vista ideale per raggiungere la salute globale e indispensabile per affrontare i bisogni della popolazione, anche più vulnerabile, sulla base dell’intima relazione tra sistemi e istituzioni. Il commento del consigliere Ivo Tiberio: «L'elezione della Città di Padova nel direttivo della Rete Italiana delle Città Sane - sottolinea Ivo Tiberio, consigliere comunale con delega "Città Sane" - mi consente, in qualità di delegato del Sindaco al progetto promosso dall'Organizzazione Mondiale della sanità oltre 30 anni fa, di promuovere con più forza il concetto di "One Health" che mi sta molto a cuore. Nel direttivo, noi - sindaci e rappresentanti politici eletti - consapevoli che la salute non è solo assenza di malattia, ma è un complesso stato di benessere fisico, mentale e sociale, creato e vissuto dalle persone nel loro contesto di vita quotidiana, ci siamo assunti un duplice impegno: migliorare gli ambienti urbani, sociali, culturali delle nostre città per renderli equi e inclusivi e far sì che le persone, soprattutto le più fragili, siano sostenute nella loro autodeterminazione e nella partecipazione alla vita di comunità, coinvolgere i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Regioni di tutta Italia ad unirsi in sinergia alla rete per affrontare le complesse sfide delle città attraverso un approccio multidisciplinare e multisettoriale che consideri l’unità tra la salute umana, animale e ambientale».