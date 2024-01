Si rinforza lo scacchiere della Questura di Padova: 10 innesti

Nel "mercato" di gennaio, a Padova si infoltisce la rosa di tutori dell'ordine che già da domani si metteranno a disposizione della collettività. Questa mattina 11 gennaio il questore Marco Odorisio ha dato il benvenuto a 10 agenti della Polizia di Stato trasferiti alla Questura di Padova e provenienti da varie sedi del territorio nazionale. Il fine ultimo è quello del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, dell'attività di polizia amministrativa connesse al rilascio dei passaporti e per l'ufficio Immigrazione.

Le parole del questore

A margine dell'incontro di saluto il questore ha così commentato «SI tratta di un contingente assegnato dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno che, assieme ai 7 giovani agenti in prova qui assegnati lo scorso 19 dicembre, consentirà di potenziare i servizi per la nostra comunità. Nel salutare i nuovi arrivati ho avuto il piacere di condividere con loro il sentimento di apprezzamento che ho chiaramente percepito da parte delle istituzioni locali e del tessuto sociale per l'azione Polizia di Stato in questa provincia. Fin da domani saranno operativi sulle nostre strade e nei nostri uffici».