La provincia di Padova festeggia 17 nuovi maestri del lavoro

Il primo maggio, al teatro Toniolo di Mestre, si è svolta la cerimonia di consegna delle decorazioni della "Stella al Merito del Lavoro”. La “Stella” comporta il titolo di Maestro del Lavoro ed è conferita ogni anno dallo Stato a lavoratori di imprese pubbliche o private che si sono distinti per particolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e anzianità di lavoro. Per il 2024, il prefetto di Venezia, Darco Pellos, ha consegnato la decorazione della Stella a 83 neo Maestri della regione Veneto, insieme al direttore interregionale del lavoro, Alessandro Millo, al vice presidente nazionale vicario dei Maestri del Lavoro, Erminio Gambato, ai consoli provinciali e ai sindaci dei comuni di residenza dei neo Maestri. Presenti autorità civili e militari, rappresentanti dei datori di lavoro, familiari ed amici dei neo eletti. I diciassette maestri padovani saranno successivamente presentati a Padova, all’auditorium San Gaetano, il prossimo 25 maggio, in occasione della “Giornata del Maestro del Lavoro” e, il 31 maggio, riceveranno il sigillo della Provincia di Padova, a palazzo Santo Stefano. Le finalità della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro è curare la crescita morale e tecnico professionale dei giovani per facilitarli nell’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso una formazione intesa a

valorizzare lo studio, a prevenire la dispersione scolastica, a contrastare il bullismo come pure ad accrescere la cultura del lavoro, dello studio, della legalità, della sicurezza, dell’etica del lavoro e del volontariato.

I premiati

Luca Albertin di Bagnoli di Sopra, Alessandro Barin di Pernumia, Lucio Sergio Bellato di Campo San Martino, Edi Berton di Fontaniva, Pierpaolo Cavallo di Padova, Piergiorgio Costa di San Giorgio delle Pertiche, Claudio Creuso di Piove di Sacco, Adriano De Poli di Curtarolo, Giuliano Forestan di Bagnoli di Sopra, Maurizio Giachelle di Albignasego, Federico Lazzarin di Ponte San Nicolò, Silvia Montin di Vigodarzere, Roberta Pedriale di Albignasego, Luca Pietti di Tribano, Alessandro Rocchi di Cadoneghe, Paolo Schievano di San Giorgio delle Pertiche e Luca Voltazza di Codevigo.