Il Cna porta a Colonia 54 odontotecnici. In corso la fiera leader nel settore

Una delegazione di 54 operatori padovani e veneti del settore odontotecnico è oggi 18 marzo a Colonia, nell’ambito di una iniziativa organizzata da CNA Padova e Rovigo, per partecipare alla fiera IDS (International Dental Show), la manifestazione leader al mondo per il settore dentale giunta quest’anno alla sua centesima edizione. Il gruppo è il più consistente in termini numerici tra le missioni commerciali organizzate da un’associazione di categoria italiana: un segnale della vivacità del comparto a livello territoriale, pronto ad intercettare le nuove tendenze tecnologiche che contribuiranno a portare il settore nel futuro. Il gruppo di imprese sarà accompagnato dal presidente provinciale della categoria Patrizio Marcato, dal coordinatore dell’Osservatorio Biomedicale Veneto Sandro Storelli e da esperti in trasferimento tecnologico.

Parla il presidente

«Quella dell’odontotecnico è una professione che vive alcune criticità, come la difficoltà di attuare il ricambio generazionale, ma è anche in continuo aggiornamento, perché evolve grazie alle conoscenze scientifiche, all'accesso a nuovi materiali e a tecnologie innovative» dichiara il presidente della categoria medicale di CNA Padova e Rovigo Patrizio Marcato. «Il segnale che viene da Padova è quello di un settore vivace, le nostre aziende sono desiderose di tornare a partecipare a grandi eventi fieristici internazionali e di portarsi a casa nuove competenze fondamentali per affrontare le sfide del mercato».

I numeri



Sono circa 250 i laboratori odontotecnici attivi in provincia di Padova e oltre 1.100 nel Veneto. In molti casi, si tratta di laboratori che sono all’avanguardia nell’applicazione delle tecnologie digitali. In stretta collaborazione con gli odontoiatri di prossimità, i laboratori odontotecnici sono specializzati nella realizzazione di protesi e dispositivi dentali su misura, utilizzando competenze, tecniche e materiali capaci di rispondere al meglio alle esigenze del singolo paziente. In provincia di Padova, diverse sono le attività di ricerca e i progetti di innovazione che interessano le imprese del dentale, in collaborazione con Università ed enti di ricerca: in particolare sui temi dell’affidabilità della tecnologia, per una maggior sicurezza e migliori prestazioni dei dispositivi dentali.