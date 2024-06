Il sogno di una “wild card” al prossimi campionati Italiani assoluti di ciclismo paralimpico

Sono a Padova in questi giorni ospiti della Ong Acs gli atleti della squadra di paraciclismo "Gaza Sunbirds" unica rappresentanza del paraciclismo Palestinese. La delegazione è giunta in Italia grazie all’invito di Uisp per partecipare alla Paracicling Road World Cup che si è svolta a Maniago nei giorni scorsi. L’atleta e capitano della squadra Aldali Alaa e l’allenatore Abu Harb Hasan sono stati ricevuti in municipio dall’assessore allo sport Diego Bonavina e dalla assessora alla cooperazione internazionale e pace del Comune Francesca Benciolini con i quali hanno avuto un cordiale incontro. L’assessore allo sport ha donato loro una maglia rosa speciale della tappa padovana del Giro d’Italia e ha ricevuto in cambio una maglia ufficiale del team Gaza Sunbirds.

L'incontro

Nel corso dell’incontro i due esponenti della squadra di paraciclismo palestinese hanno illustrato la situazione a Gaza, raccontando le difficoltà di allenamento incontrate anche prima della crisi del 7 ottobre. Dopo quella data, naturalmente, l’attività sportiva in senso stretto è stata sospesa e gli atleti si sono messi a disposizione per portare gli aiuti umanitari alla popolazione, grazie anche alla agilità consentita dalle biciclette. Aldali Alaa, capitano della squadra, che pedala grazie a una protesi alla gamba destra, amputata sotto il ginocchio a causa di una raffica di arma da fuoco ha espresso il desiderio di provare le salite dei Colli, visto che le strade di Gaza, dove si è allenato fino ad adesso sono perfettamente piane. L’assessore allo sport ha anticipato l’intenzione di verificare la possibilità di far partecipare i paraciclisti palestinesi, grazie ad una “wild card” al prossimi campionati Italiani assoluti di ciclismo paralimpico che si svolgerà a Padova il prossimo 16 giugno.

Le voci

L’assessore allo sport ha sottolineato: «Gaza vive un momento storico molto particolare, che ci dovrebbe fare riflettere e lo sport può fare tantissimo in questa situazione. Abbiamo augurato tutte le fortune possibili a questo ragazzo, che se le merita davvero, e con lui tutta la squadra, perché sicuramente a Gaza ci sono tanti altri ragazzi e ragazze che vivono in una situazione drammatica e magari non hanno avuto la forza e le opportunità che ha avuto questo ragazzo per tirare fuori la testa. Noi dobbiamo fare in modo che questo esempio possa essere seguito da tanti altri ragazzi nella sua situazione per far sì che la situazione grazie anche al movimento sportivo possa andare verso la normalità. La possibilità di ospitarlo, grazie ad una wild card, perché i campionati sono italiani, potrebbe essere un valore aggiunto per il ragazzo ma anche per i campionati stessi». L’assessora alla cooperazione internazionale ha commentato: «Seguiamo, come cooperazione internazionale del Comune di Padova il progetto di Acs su Gaza da tantissimi anni e nel 2018 avevamo proiettato un documentario che presentava la storia di questi ciclisti paralimpici che a Gaza si allenavano sull’unico miglio disponibile e allora pensavano alla possibilità di partecipare alle paraolimpiadi 2024. Oggi - ha concluso - la situazione è cambiata a Gaza e quindi anche i desideri e le priorità sono cambiate. Loro oggi hanno questa esperienza di essere operatori umanitari all’interno del loro territorio proprio perché sono ciclisti, e questo ci dice tanto sugli stretti legami tra lo sport e la vita quotidiana. Oggi averli qua è importante anche per testimoniare la vicinanza della nostra città a questo sogno di continuare ad allenarsi e a fare sport nel segno della normalità e della pace».