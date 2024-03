Con l'agenda prioritaria e il planner minori, passaporti più rapidi

La Polizia di Stato di Padova adotta un nuovo sistema di appuntamenti per le richieste dei passaporti: “l’agenda prioritaria” volta a rendere più fruibile il sistema ed a ridurre le difficoltà di prenotazione per i cittadini.

L'agenda prioritaria

L’agenda prioritaria, che è nata a livello centrale ed è entrata a regime a Padova il 13 marzo 2024, ha consentito alla Divisione Amministrativa e di Sicurezza (PAS) della Questura di acquisire, in soli 10 giorni, 405 appuntamenti in più rispetto al regime di agenda ordinaria. Il nuovo sistema si aggiunge alle plurime iniziative adottate, nel corso del tempo, dal questore per risolvere le criticità riscontrate a seguito del progressivo superamento delle restrizioni imposte dalla pandemia. Il continuo potenziamento dell’Ufficio e degli sportelli che ricevono l’utenza in termini di aumento del personale, l’attivazione di plurime postazioni stampa e il prolungamento dell’orario di apertura ai cittadini hanno, infatti, consentito di ottenere un potenziamento nell’acquisizione e consegna dei passaporti.

Non solo Padova

La possibilità di prendere appuntamento in alcuni comuni della provincia di Padova (Cittadella, Abano Terme e Camposampiero) ha permesso di evitare, per coloro che sono domiciliati fuori città, diverse trasferte durante l’iter amministrativo per l’ottenimento del titolo e la delocalizzazione degli sportelli all’Università e presso l’Azienda Ospedale Università, ha consentito di garantire una pronta risposta a categorie professionali che, per motivi di lavoro e dover istituzionali, sono soggette a spostamenti frequenti all’estero. In particolare, dall’inizio del nuovo progetto che ha preso avvio il 13 marzo scorso, per prendere appuntamento, il cittadino che ha necessità di partire entro 30 giorni e non ha trovato posto nell’agenda ordinaria, può accedere all’agenda prioritaria, agenda in cui sono, dunque, riservati dei posti per chi ha un’urgenza comprovata e autocertificata. Inoltre, qualora nell’agenda prioritaria non ci siano più posti e l’utente deve partire entro 15 giorni, accedendo all’agenda prioritaria basterà cliccare su un tasto di colore rosso in cui è presente un modulo da compilare e la persona potrà recarsi in Ufficio il giorno seguente con la modulistica compilata al seguito.

Planner minori

Un’altra importante novità introdotta a Padova è il “Planner minori” che consiste in una agenda appuntamenti riservata alla prenotazione per il rilascio del passaporto dei minori degli anni 18. Grazie alle iniziative e agli interventi finora adottati, la Questura di Padova ha acquisito dal primo gennaio al 25 marzo 10.732 pratiche per il rilascio o il rinnovo del passaporto e 471 dichiarazioni di accompagno per minori (nel 2022 le pratiche acquisite in tutto l’anno sono state 28.704 e 956 dichiarazioni di accompagno per minori mentre nel 2023 le pratiche acquisite in tutto l’anno sono state 45.541 e 1622 dichiarazioni di accompagno per minori).