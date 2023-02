Il passaporto? A breve si potrà fare in agenzia di viaggi

La tanto attesa ripresa del turismo dopo un biennio contrassegnato dalla pandemia, ha originato in un tutto il territorio nazionale un incremento di richieste di rilascio di passaporti, con conseguenti criticità che si sono registrate in parecchie Questure italiane compresa quella di Padova. Per far fronte alle numerose prenotazioni, ed al fine di garantire maggior celerità, sono stati adottati diversi correttivi, tra i quali l’incremento di organico del locale ufficio Passaporti e, ormai da mesi, l’apertura straordinaria degli sportelli per le urgenze anche al sabato mattina.

La novità

Altre misure per far fronte alle richieste sono allo studio ed in tale contesto è stato previsto un coinvolgimento degli addetti al settore delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator. In particolare, infatti, si è ritenuto che, essendo in molti casi l’addetto all’agenzia il primo punto di contatto professionale dell’utenza interessata a viaggiare, è possibile che fornisca adeguata informazione, ed in alcuni casi concreto aiuto, al cittadino che si appresta a richiedere il passaporto. Nei prossimi giorni il questore di Padova Antonio Sbordone incontrerà i rappresentanti di categoria delle agenzie di viaggio per attivare la collaborazione, fornendo loro gli strumenti adeguati affinché siano in grado di dare le corrette informazioni per consentire a ciascuno di poter viaggiare. Il coinvolgimento delle agenzie di viaggio rientra tra le misure messe in campo per fronteggiare le criticità.

Organizzazione

Nell’ambito si è reso necessario adottare anche un correttivo per dividere i flussi "in entrata" e "in uscita" tra chi si reca in Questura per presentare la domanda e chi per ritirare il documento. A tale scopo, grazie al contributo dell’associazione Nazionale della Polizia di Stato, è stato possibile spostare la consegna dei passaporti presso un altro locale della Questura con accesso diretto in Riviera Ruzante n. 13, con la previsione di un aumento della fascia oraria di consegna da due a quattro ore la mattina (dalle 8:30 alle 12:30) e di due ore nei pomeriggi di martedì e giovedì. La previsione degli attuali e futuri correttivi posti in essere consentirà, verosimilmente, nel giro di alcuni mesi, di ripristinare una situazione di normalità.