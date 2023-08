Lo sportello passaporti operativo all'interno del Bo

Un nuovo servizio a favore degli studenti che affrontano a Padova il percorso universitario. In esito al protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso mese di luglio tra Questura ed Università di Padova, è stato attivato, ieri mattina 28 agosto, lo sportello passaporti all’interno del palazzo del Bo. Lo sportello, nato nell’ambito della collaborazione tra le due Istituzioni, è dedicato agli studenti dell’Ateneo, per far fronte alle esigenze di ottenimento del titolo, soprattutto per i fuori sede, e si aggiunge ad un altro sportello, quello dell’immigrazione, già attivo presso l’Università. Nella mattinata di lunedì 28 sono sono state trattate da personale della locale Divisione Amministrativa le prime 10 richieste di appuntamento pervenute. L’iniziativa si inserisce tra le importanti misure e collaborazioni adottate dal questore di Padova Antonio Sbordone per far fronte alle esigenze di ottenimento del passaporto.