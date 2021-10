Nasce "Padova Per", portale online del Comune per i servizi alle famiglie

Padova Per è uno spazio virtuale dove si possono trovare tutte le informazioni su attività, servizi, opportunità, benefici, iniziative ed eventi a disposizione delle famiglie, delle cittadine e dei cittadini.

Il progetto

Il lavoro per la realizzazione del portale nasce nell’ambito delle “Alleanze territoriali per la famiglia” dove grazie al coinvolgimento attivo delle realtà istituzionali, profit e non profit sono stati creati tre gruppi di lavoro che hanno individuato delle azioni per lo sviluppo delle politiche familiari. Tra queste si è riscontrata la necessità di garantire alla cittadinanza facile accesso alle informazioni sulle risorse presenti in città, offrendo uno strumento agevole e aggiornato per conoscere i servizi rispondenti alle esigenze della vita quotidiana. Per questo il Comune di Padova, grazie alla collaborazione dei settori Servizi sociali, dei Servizi tecnologici, della Rete civica e della redazione Padovanet - Gabinetto del Sindaco, ha potuto realizzare, beneficiando di un finanziamento regionale, questo portale on line, per l’accesso alle informazioni sui servizi, sia comunali, che degli altri soggetti istituzionali, economici e del terzo settore. Il portale Padova Per, permette all’utente di trovare facilmente notizie sui servizi della città, individuandoli per area di interesse, per tipologia di destinatari o per sede territoriale. Una particolare attenzione è stata riservata alla possibilità di aggiornamento delle informazioni a cura dei diversi “fornitori”, possibile attraverso un sistema di registrazione dell’utente, con successiva autorizzazione alla pubblicazione dei contenuti a cura di un ufficio dedicato, denominato sportello “Padova Per”. Il portale pubblicato presenta già una dotazione informativa che documenta tutti i servizi del Comune accessibili tramite un link a Padovanet e i servizi offerti in questa prima fase da associazioni di volontariato, sportive dilettantistiche, istituti scolastici. In questo momento risultano mappati e geolocalizzati ben 234 enti e 390 servizi.

Il commento

«Questo portale è frutto di un grande lavoro che ha coinvolto negli ultimi quattro anni molti soggetti del pubblico e del privato profit e no profit. Lavorare in sinergia tra enti diversi permette di ottenere risultati condivisi e quindi dare il via a progetti molto più impattanti sulla vita delle persone: è il modo di lavorare che ha caratterizzato tutte le nostre azioni e credo sia vincente – dice Marta Nalin, assessore al Sociale - Parliamo di uno strumento che non solo dà la possibilità a cittadine e cittadini di trovare con facilità tutti i servizi pubblici e privati e tutte le informazioni costantemente aggiornate, ma dà a noi la possibilità di mappare ciò che è presente nei territori in modo da poter intervenire e orientare laddove si rilevassero carenze o sovrapposizioni. Il portale è strettamente legato al marchio Padova Per che abbiamo presentato qualche giorno fa, perchè attraverso il marchio sarà possibile essere inseriti nel portale e diventa quindi un’opportunità per molti di poter promuovere le proprie iniziative. Penso ad esempio alle associazioni che realizzano doposcuola, o agli esercizi commerciali particolarmente attenti alle esigenze della famiglia. Abbiamo immaginato un luogo virtuale dove poter trovare tutte le informazioni, suddivise in maniera intuitiva e veloce. Uno strumento utile magari alle giovani famiglie, che spesso si devono districare in un mondo di siti, agevolazioni, contributi, enti, senza un’informazione chiara».