Padova sul podio della Veneto Crators, Zaia: «Cantori digitali del territorio»

«I Veneto Creators sono i moderni cantori digitali del territorio: capaci di portare al grande pubblico dei social un racconto appassionato, ognuno con il proprio stile, ma uniti dalla voglia di essere innovativi e non banali. Il progetto Veneto Creator non è un semplice test, che ha avuto un inizio e una fine, ma un grande movimento che continuerà ad interessare i territori, la gente, i giovani. I contenuti hanno avuto 76 milioni di visualizzazioni, raggiunto 19 milioni di persone e generato un sentiment positivo che supera l’80%, considerando l’engagement, i commenti e le condivisioni. Questo grande network ha esaltato il Veneto e i veneti». Lo ha detto oggi, 29 agosto, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in occasione del punto stampa a Palazzo Balbi durante il quale sono state premiate le squadre vincitrici della prima edizione del contest.

La versione di Zaia

«Oggi abbiamo premiato i vincitori della sfida digitale che da marzo ha raccontato tutto ciò che di bello e inedito è custodito dalla terra più bella del mondo, dall’enogastronomia alla natura, dalla sostenibilità all'inclusione, passando dalla storia all’arte e usando anche la lingua veneta che fa parte del nostro patrimonio – ha proseguito il Governatore del Veneto -. Grazie perciò a Veronica Civiero, esperta in comunicazione digitale, fondatrice della pagina ViralVeneto, che ha coordinato il progetto, e a Nicola Canal, ‘Canal il Canal’, influencer e creator tra i più famosi e affermati del Veneto».

I vincitori della prima edizione

1 classificata - squadra di Padova composta da: Samantha Capuzzo - Magnapadova (IG @magnapadova), Francesca Rampin - Ciacoe Padova (IG @ciacoe.pd), Daniele Cesaro (IG @daniele.cc), Benedetta Polato (IG @benedettapolato). Hanno prodotto contenuti su cultura, enogastronomia, territorio, fauna e flora, ottenendo visualizzazioni ed engagement superiori alle altre squadre provinciali.

2 classificata - squadra di Treviso composta da: Gloria Volpato (IG @glo_fox), Elisa Garubio (IG @alittletasteofphoto), Massimo Barco (IG @massimobarco), Sara e Alessia – Ruote Libere (IG @ruote.libere), che hanno collaborato con scuole, comuni, associazioni e siti Unesco.

3 classificata - squadra di Vicenza composta da: Leonardo Visentin (IG @leonoardovisentinufficiale), Jaya Mary Guazzo (IG @iamtheindiangirl), Giada e Nicola – Jaunter Notes (IG @jauntersnotes) e Stefania Fo (IG @stefy.fo). Tutti vicentini, hanno raggiunto con i loro contenuti virali un numero di persone dieci volte superiore rispetto ai loro followers, ottenendo commenti positivi ed interessati alla promozione del Veneto e della provincia di Vicenza.

Menzione speciale alla squadra di Venezia, composta da Alice Guerra (IG @aliceguerra), Carlotta Berti (IG @carlottaberti), Elnisioeto (IG @elnisioeto), Nicolo? Guerra e Matteo Ogniben alias Niko&Teo (IG @nikoeteo). La città più bella del mondo, una provincia unica che offre ambienti naturali eccezionali, spiagge lunghissime ed attrezzate, enogastronomia di qualità, è stata promossa mixando ironia ed informazione.