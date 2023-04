Polizia: tre prestigiosi compleanni in un unico giorno

Quella di mercoledì 12 aprile è una giornata importante per la Polizia di Stato. Si celebra infatti il 171. anniversario dalla nascita. Ma non è tutto. Contemporaneamente si ricordano anche due altri importanti compleanni: i 120 anni della Polizia scientifica e i 100 anni dell’Interpol. Anche a Padova, come del resto in tutta Italia sono previsti momenti di celebrazione per questo importante traguardo tagliato dalla Polizia.

L'augurio del governatore

«Un esercito di professionisti, indispensabili per la vita civile, al fianco della società e delle istituzioni – ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto – la Polizia di Stato ha avuto la grande capacità di innovarsi e di saper interpretare i cambiamenti del nostro tempo, garantendo un presidio non solo nelle nostre strade, ma anche nel tessuto produttivo, nel mondo digitale, nella sanità e nella scienza. Il Veneto deve molto a queste divise, alle donne e agli uomini della Polizia, che da parte mia avranno sempre supporto e grande stima». E ancora: «E' importante poter contare sulle forze dell'ordine anche nella lotta alla criminalità organizzata, combattendo punto su punto ogni tentativo di infiltrare la nostra società. Su questo Padova e tutte le città del Veneto hanno anticorpi ben sviluppati, la sinergia fra istituzionali e forze di Polizia è radicata ed efficace, ma l'attenzione deve restare alta. Grazie a tutti i rappresentanti della Polizia di Stato impegnati in Veneto: ai questori delle nostre città, ai dirigenti, a tutti gli agenti. Al Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ho recentemente incontrato a Venezia».