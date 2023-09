I poliziotti donano il sangue: sotto la divisa, un cuore e tanta solidarietà

In occasione della festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, la sezione padovana dell'associazione "Donatori Nati - Polizia di Stato" si recherà al centro trasfusionale di Padova per effettuare una donazione straordinaria di sangue. L'iniziativa, che si svolgerà domani venerdì 29 settembre, vedrà la partecipazione di una delegazione di 9 poliziotti, tra i quali 5 neo donatori, desiderosi di dare il proprio contributo a questa importante causa.

Padova sensibile alle donazioni

La sezione padovana annovera tra i più attivi donatori, grazie in particolare all'attività di due poliziotti da poco andati in pensione ed alla loro inarrestabile attività di divulgazione. "Donare sangue - ha detto il comandante della Polizia Stradale e presidente della sezione padovana di Donatori Nati - è un gesto di solidarietà e di generosità che può salvare la vita di molte persone. In occasione della festa del nostro patrono, vogliamo testimoniare il nostro impegno per la comunità e contribuire a garantire la disponibilità di sangue e plasma per i pazienti che ne hanno bisogno. Ringraziamo - ha concluso Martorano - il centro trasfusionale di Padova di via dei Colli per la disponibilità e l'accoglienza e Jacopo Pressato presidente della sezione Fidas di Padova, col quale abbiamo instaurato una grande sinergia. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa, il sangue è un bene prezioso, che non può essere prodotto artificialmente. Ognuno di noi può fare la differenza".

Tutti possono essere donatori

La donazione di sangue è un gesto semplice e sicuro, che può essere effettuato da tutti i cittadini in buone condizioni di salute. Per diventare donatori è sufficiente recarsi presso la sede di un centro trasfusionale ospedaliero oppure presso un centro di raccolta delle associazioni di settore. L'associazione "Donatori Nati - Polizia di Stato" è nata nel 2003 con l'obiettivo di promuovere la donazione di sangue tra gli operatori di Polizia e tra tutti i cittadini sensibili a questo importante gesto. L'associazione conta oltre 10mila iscritti in tutta Italia e organizza numerose iniziative per sensibilizzare la popolazione sulla donazione.

Momento religioso

Domani 28 settembre alle 17.30 presso la chiesa di Santa Maria dei Servi sarà celebrata la messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Il rito sarà officiata da don Ulisse Zaggia, cappellano della Polizia di Stato, e padre Cristiano Chavedon. Saranno presenti alla cerimonia personalità le autorità civili e militari, i funzionari della Polizia di Stato e il questore Antonio Sbordone, parlamentari locali tra cui il senatore Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia.