Un sorriso in "divisa" per i giovani pazienti di Pediatria

La Polizia di Padova ha fatto visita, questa mattina, 5 gennaio, al reparto di Pediatria dell’Azienda ospedaliera.

L'incontro

L’incontro, avvenuto alla presenza del personale della Questura, con i referenti ed i volontari dell’Associazione “Gioco e Benessere”, è stata l’occasione per far sentire la vicinanza della Polizia di Stato a tutti i bambini presenti nella struttura ed alle loro famiglie. Album da colorare, pastelli e adesivi sono stati consegnati ai piccoli pazienti ed ai responsabili dell’associazione che si occuperanno di consegnarli negli altri reparti che ospitano bambini. E' stato un momento di crescita, dai contenuti forti, che la Polizia ha riferito di voler ripetere per portare un sorriso ai giovani pazienti.