Over 60 protagonisti: un mondo di iniziative a loro dedicate

Non chiamateli anziani. Sono ultrasessantenni che hanno ancora tanta energia e desiderano condurre una vita attiva. A loro sta pensando costantemente il comune di Padova. L’ufficio attività creative terza età del settore servizi sociali del comune di Padova offre anche per il 2024/2025 un programma di attività ricreative rivolte ai cittadini padovani over 60, tutte occasioni per restare in forma, socializzare e mantenersi attivi. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 17 giugno. Molte e varie le proposte che comprendono diverse discipline.

La programmazione

La programmazione dell’attività motoria prevede l’avvio, a partire dal mese di settembre, dei corsi di ginnastica presso diverse palestre della città e online. Per i laboratori creativi, in partenza da ottobre, sono previsti corsi di acquerello, pittura, modellato e creta, animazione teatrale, canto corale, balli di gruppo, yoga, zumba gold, lingue straniere e il corso online di narrazione autobiografica guidato da una psicologa. Per partecipare alle attività è necessario avere compiuto i 60 anni di età, essere residenti nel comune di Padova ed essere in condizione non lavorativa. La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online fino al 17 giugno compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito www.padovanet.it Anche quest’anno per avere il supporto in presenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al servizio "Insieme e digitali" o all'Urp di Palazzo Moroni, previo appuntamento telefonico. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del comune di Padova o contattare l’ufficio attività creative terza età al numero 049 8205088 il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 16:30. Per chi volesse essere sempre aggiornato sulle attività, gli eventi e le

iniziative rivolte alla terza età, è possibile iscriversi alla newsletter mensile tramite il sito padovanet.