Il comitato Pro Prato della Valle rinnova il suo impegno per la riqualificazione di uno dei luoghi più iconici e storici d'Europa, Prato della Valle, cuore pulsante dell'identità e della cultura patavina. In una recente iniziativa, una delegazione del comitato ha presentato all'amministrazione comunale, tramite Andrea Micalizzi assessore ai Lavori pubblici, un progetto di fattibilità corredato da illustrazioni, con l'intento di rappresentare il potenziale sviluppo e le migliorìe che questa preziosa area cittadina potrebbe vivere nei prossimi anni.

L'obiettivo

Il quadro delineato all'amministrazione comunale mira a ridefinire l'anello esterno di Prato della Valle nei prossimi tre anni, a migliorare il sistema di illuminazione e a pianificare progressivamente la sostituzione del manto stradale esistente, eliminando così quella fastidiosa "isola di calore" che, soprattutto durante i mesi estivi, opprime i cittadini e i visitatori che quotidianamente attraversano questa straordinaria piazza. Il presidente del comitato, Sebastiano Arcoraci, in collaborazione con l'assessore e vicesindaco, Andrea Micalizzi, ha concordato la presentazione di un progetto di fattibilità al protocollo generale del comune di Padova nei prossimi giorni. «Si confida che l'amministrazione comunale - ha detto Arcoraci - risponda positivamente alle richieste del comitato, integrandole nel quadro del proprio lavoro per ridare splendore e nuovo vigore all'agorà che è da sempre il cuore pulsante della nostra meravigliosa città. La visione del comitato - ha concluso - è una dimostrazione di amore per il nostro patrimonio culturale e della sua determinazione a garantire che Prato della Valle continui a brillare come luogo di incontro, ispirazione e bellezza».