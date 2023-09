Il prefetto Francesco Messina in visita al comando provinciale dei vigili del fuoco

Il prefetto di Padova, Francesco Messina, questa mattina 14 settembre, si è recato in visita al comando provinciale dei vigili del fuoco di Padova. A fare gli onori di casa il comandante Giuseppe Lomoro, che ha accolto il rappresentante territoriale del governo. Il prefetto ha visitato la sede provinciale dei vigili del fuoco: dalla sala operativa, alla rimessa, ai diversi settori operativi e amministrativi. Lomoro ha illustrato le peculiarità dei mezzi e dei servizi resi giornalmente alla cittadinanza. Infine un giro fino alla zona dedicata al museo dei pompieri patavini. Messina ha poi incontrato in aula magna una rappresentanza dei vigili del fuoco con cui si è intrattenuto cordialmente a parlare.

Una collaborazione costante

L'incontro odierno rappresenta l'ennesimo attestato di stima e vicinanza che le istituzioni hanno con i vigili del fuoco. Un corpo che quotidianamente, non senza rischi e difficoltà si spende a favore della collettività e che nel corso degli anni ha conquistato il cuore di grandi e piccini che vedono nei pompieri degli autentici eroi. Il prefetto ha assicurato ai vertici del comando provinciale dei vigili del fuoco la massima collaborazione in prospettiva futura per qualsiasi tipo di iniziativa da affrontare insieme.