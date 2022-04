Padova per la quarta volta consecutiva tra i comuni ciclabili Fiab

Ottenuto l’importante riconoscimento Fiab nella settimana in cui si taglia il traguardo delle 19.000 marchiature di bicicletta. Anche quest’anno Padova ottiene dalla Fiab il riconoscimento di “Comune Ciclabile” per il quarto anno consecutivo, per “l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta”.

Fiab-ComuniCiclabili è riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta il grado di ciclabilità dei territori e accompagna le amministrazioni nello sviluppo di politiche bike friendly. Il riconoscimento è nato per stimolare le amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di mobilità ciclistica e attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un’analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Quattro, in sintesi, le aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo.

Il punteggio assegnato è indicato con il simbolo dei “bike smile” sulla bandiera gialla di FIAB ComuniCiclabili consegnata al comune insieme al documento di valutazione in sono riportate le motivazioni del riconoscimento e utili suggerimenti per l’amministrazione locale in merito a scelte da intraprendere e interventi da attuare per migliorare nel tempo il livello di ciclabilità già raggiunto. La valutazione di quest’anno considera anche gli interventi previsti nel recente Decreto Semplificazioni come, ad esempio, il doppio senso ciclabile e le “strade ciclabili urbane” (cosiddette E-bis), oltre agli “itinerari ciclopedonali” (strade F-bis), che hanno una grande potenzialità in ottica pendolarismo e cicloturismo. Il Comune di Padova è stato premiato con 4 bike smile per “l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta”. Il totale dei ComuniCiclabili è oggi di 161 città di ogni tipologia e dimensione in tutta Italia: una rete in cui vivono 11 milioni di italiani, più del 19% della popolazione. Il riconoscimento arriva nella stessa settimana in cui è stato raggiunto un traguardo importante per la marchiatura delle biciclette.

La scorsa settimana infatti, presso il Complesso Universitario di via Beato Pellegrino, nel corso della giornata di marchiatura, è stata registrata la bicicletta numero 19.000 alla studentessa dell’Ateneo Patavino De Filippis Caterina, alla presenza della Vice Presidente ad interim della Fiab Padova, Monica Vial. Un motivo di orgoglio anche per gli Amici della bicicletta di Padova che dal 2009 gestiscono, per conto dell’Amministrazione Comunale, questo servizio. Ricordiamo che la marchiatura delle biciclette è uno degli strumenti che l’amministrazione comunale mette in campo per contrastare i furti di biciclette: consiste nella punzonatura del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta e l'applicazione di una etichetta indelebile con lo stemma del comune di Padova. Con questa procedura di identificazione si permette alle forze dell’ordine di rintracciare, nei casi di ritrovamento della bicicletta, il legittimo proprietario. La marchiatura si esegue tutti i sabati feriali in viale Codalunga, è sospesa per il periodo estivo e riprenderà regolarmente sabato 11 settembre.

L'assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta soddisfatto: «Le nostre azioni sullo sviluppo sempre maggiore della mobilità ciclabile sono state premiate, e questo è un motivo di orgoglio ma anche una spinta a proseguire in questa direzione e migliorare. Gli investimenti e i finanziamenti ottenuti, come i 10 milioni per la bicipolitana, contribuiranno a rendere Padova sempre più ciclabile, con infrastrutture ciclabili sicure e ben collegate. Andiamo avanti convinti in questa direzione perché, come ha sottolineato Alessandro Tursi, presidente della FIAB, La transizione ecologica deve necessariamente partire da un cambio di paradigma culturale anche in tema di mobilità e le scelte delle amministrazioni sono fondamentali in questo percorso». Ogni anno, infatti, FIAB verifica lo stato di tutti i comuni in rete e rinnova il punteggio assegnato, adeguandolo ai passi compiuti dalla singola amministrazione.