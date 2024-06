Diecimila in festa per il Pride lungo le strade della città

Quasi 10mila persone hanno partecipato oggi alla kermesse "Padova Pride 2024". Un lungo serpentone "rosa" ha invaso il centro città con musica a tutto volume slogan, momenti di festa e riflessione. Tutto si è svolto senza alcun disordine, grazie anche ad una massiccia presenza delle forze di polizia che hanno seguito il corteo. L'appuntamento è stato per le 14 in piazza De Gasperi. Balli, festa, slogan e tutto quello che questa manifestazione da anni è in grado di offrire contro ogni forma di pregiudizio e in onore dell'amore a trecentosessanta gradi. Contestualmente a Padova il corteo si è svolto oggi anche a Cuneo, Perugia, Enna, Ferrara, Pavia, Savona e Taranto.

Il corteo

La folla in festa, approfittando anche di un sabato primo giugno finalmente di sole ha toccato tutti i punti nevralgici della città fino ad arrivare anche in piazza delle Erbe. Non sono mancate le riflessioni in merito alle ultime dichiarazioni di Papa Francesco e sul femminicidio del 29 maggio di Giada Zanola. Alcuni accenni anche alle guerre che stanno attanagliando il mondo. Unanime il pensiero dei presenti: contro ogni forma di guerra e di violenza, l'amore deve saper riportare un po' di serenità nell'animo umano. La musica e lo spettacolo si sono protratti fino alla tarda serata.