«Ognuno deve fare la propria parte per la giustizia e la pace nel mondo»

Autorità civili e militari hanno presenziato nel tardo pomeriggio odierno, 13 giugno, alla processione del Santo (video Ivan Grozny). Tra loro il prefetto Francesco Messina, il questore Marco Odorisio e il sindaco di Padova Sergio Giordani. Su questa giornata dedicata a Sant'Antonio il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla ha riferito. In migliaia tra i presenti si sono inchinati al Santo, icona spirituale amata in tutto il mondo. «Ognuno deve fare la propria parte. Ogni uomo e donna sono soggetti di diritti e di doveri, responsabili del proprio tempo e della storia che vivono e responsabili del territorio e del paese di cui sono parte, in armonia con tutti gli abitanti di tutta la terra e con il futuro. Ciascuno è persona - ha predicato vescovo Cipolla - ciascuno è responsabile della pace e della giustizia per le quali siamo qui ad elemosinare tramite una preghiera un intervento del Signore al quale chiediamo di essere presentati tramite sant’Antonio. Ci mettiamo in fila insieme con i tanti che sono venuti portando con sé drammi personali e familiari che rendono la loro preghiera sincera e sentita, talvolta arricchita da lacrime». E ancora ha proseguito Sua Eccellenza: «Se Sant’Antonio non avesse risposto e non si fosse sentito interpellato non sarebbe celebrato e ricordato oggi; la generosità della sua risposta alla chiamata di Dio è la sua grandezza. Senza quella risposta personale Antonio non sarebbe una speranza per noi e nelle nostre disperazioni saremmo più soli».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La macchina organizzativa

Oltre un centinaio i volontari presenti in questa giornata: sessanta volontari, più 8 medici 4 infermieri coordinati da Cisom, (Corpo Italiano di Soccorso dell’ordine di Malta). Hanno effettuato oltre 20 interventi di soccorso di cui 3 ospedalizzazioni. Quest’anno il Cisom ha allestito due punti di soccorso sul sagrato: il Pma posto medico avanzato sul lato nord della Basilica ed un nuovo ambulatorio mobile giunto da Milano (lungo 7 metri per 3 di larghezza) posizionato sul sagrato. All’interno del santuario tre postazioni di presidio e ovviamente sempre aperto e funzionante l’ambulatorio del Chiostro del Beato Luca, per un totale di 6 postazioni di soccorso. Ai volontari del Cisom si sono aggiunti quelli delle altre associazioni presenti: l’associazione carabinieri con circa 15 unità, la Protezione civile, Croce Rossa e Croce Verde Pronto Conselve, gli Scout, l’Arciconfraternita di Sant’Antonio. Tutti insieme hanno vegliato per la giornata, dalle 6 e fino alle ore 20, sull’incolumità dei pellegrini. Come sempre grande attenzione in questa giornata dalla pubblica sicurezza tra le unità presenti di polizia, carabinieri e il personale del comando di polizia municipale, impegnate in zona Prato della Valle e in Basilica, nella viabilità, nell’accompagnare la processione.