Padova protagonista a Barcellona all’Intelligent Cities Challenge in occasione di Smart City Expo 

L’assessora all’innovazione Margherita Cera, in rappresentanza del Comune di Padova, ha partecipato all'Intelligent Cities Challenge (ICC) Mayors Forum che si è tenuto la scorsa settimana a Barcellona nell'ambito di Smart City Expo. Icc è un’iniziativa della Commissione Europea volta a supportare 136 città nell’implementazione di tecnologie d’avanguardia per implementare la trasformazione intelligente e sostenibile delle città. Sindaci, assessori e rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di tutta Europa si sono ritrovati con l’obiettivo di fare il punto sulla transizione verde e digitale e l’implementazione dei Local Green Deals per una nuova economia locale sostenibile.

Sostenibilità

Focus dell’appuntamento sono state le città come vero motore del cambiamento, chiamate insieme agli attori locali a collaborare e muoversi verso la sostenibilità, la digitalizzazione e la resilienza, con l’obiettivo della neutralità climatica, per poter affrontare al meglio la crisi che l’Europa sta affrontando. Per realizzare queste ambizioni la Commissione Europea ha lanciato una serie di iniziative per sostenere le città, individuando criticità nel reperimento di risorse umane ed economiche, così come nella mancanza di una condivisione di informazioni e buone pratiche.

Confronto

Il confronto tra diverse città, ha permesso di ridefinire le caratteristiche dei Local Green Deals, che dovranno essere:

- Realistici, stabilendo obiettivi misurabili e monitorandoli

- Incentrati sui cittadini, incoraggiando la loro cooperazione e il loro impegno

- Definiti coinvolgendo le diverse parti interessate, come imprese locali, industria, università e servizi pubblici

- Costruiti su misura, capaci quindi di adattarsi alle esigenze e al contesto specifici di ogni città

- Accessibili, chiari e comunicati ai cittadini

- Basati sulla tecnologia.

Margherita Cera

L’assessora all’innovazione Margherita Cera dichiara: «Un’occasione di confronto per tante città con le istituzioni europee, per fare il punto sul percorso fin qui svolto con il Green Deal europeo e con i Local Green Deals e sulla strada da percorrere in futuro. Padova è stata scelta come una delle cento città che dovranno raggiungere la neutralità climatica nel 2030, e per farlo sarà necessario mettere in rete tutte le competenze non solo nel nostro territorio, ma a livello europeo. L’innovazione deve essere al servizio della trasformazione intelligente delle città. E’ il tema principale sul quale dovremo muoverci nei prossimi anni per far fronte alla grande crisi che sta attraversando il nostro continente. Parlare di innovazione significa parlare di neutralità climatica, di mobilità, di gestione dei rifiuti,di risparmio energetico. Temi chiave sui quali la nostra città sta investendo molto e che sono convinta debbano essere perseguiti mantenendo un dialogo costante con le istituzioni europee, capace di tradursi in sostegno concreto alle città. Tutti i Comuni presenti a Bracellona hanno chiesto infatti alle Istituzioni europee un sostegno ancor più concreto per affrontare queste sfide, oltre alla creazione di network sempre più stretti tra le città, per promuovere lo scambio delle migliori pratiche e soluzioni e per accedere in partenariato ai fondi comunitari»