Nasce l'associazione Donatori Nati della Polizia di Stato

Oggi, 3 aprile, nel salone Wallemburg della Questura di Padova, si è tenuta la presentazione ufficiale della Sezione padovana dell’Associazione Donatori Nati – Polizia di

Stato, attiva nel settore della solidarietà sociale e promozione della donazione di sangue. L’associazione, sin dalla sua costituzione nel 2003, si impegna per la raccolta di sacche di sangue da destinare alle strutture ospedaliere con le quali collabora e dello sviluppo di una sempre maggiore sensibilizzazione sulla donazione. Presidente della sezione padovana, referente delle attività associative in tutta la provincia, è il primo dirigente della Polizia di Stato Gianfranco Martorano.

Gli intervenuti

Alla giornata odierna in Questura hanno presenziato all'evento il questore Antonio Sbordone, il prefetto Raffaele Grassi, il vicesindaco Andrea Micalizzi, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Cristiano Cusin, il presidente nazionale dell’Associazione Claudio Saltari ed il presidente Regionale Veneto, Massimo Marzano Bernardi, oltre a dirigenti e funzionari della Polizia di Stato. Per Avis hanno partecipato il presidente provinciale Padova Luca Marcon ed il vicepresidente comunale Padova Antonio Bettuolo. Presente anche per Fidas Padova il presidente provinciale Padova Jacopo Pressato.