In ricordo di Boris Giuliano 45 anni dopo

Sabato 20 luglio nei giardini via Morgagni a Padova, dedicati alla memoria del vice questore aggiunto Boris Giuliano, si è svolta la cerimonia di commemorazione in occasione del 45° anniversario della morte del valoroso funzionario della Polizia di Stato ucciso per mano mafiosa il 21 luglio 1979 a Palermo.

Il ricordo

Il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha deposto un cuscino di fiori dinanzi alla stele di intitolazione dei giardini alla presenza di funzionari e personale della Questura, del secondo Reparto Mobile, della Polizia Stradale, delle altre specialità della Polizia di Stato e dei rappresentanti dell’Anps, con il cappellano don Ulisse Zaggia che ha impartito la benedizione cui è seguita un momento di preghiera e raccoglimento. Il questore ha quindi ricordato l’alto valore di un uomo dello Stato e delle istituzioni che «con il suo sacrificio ha tracciato un solco ed una strada indelebili, indicandoci il modo in cui percorrerla. A ciascuno di noi la cura e la custodia della memoria dei nostri caduti con un pensiero a tutti i familiari ai quali è stato sottratto per sempre

l’affetto dei propri cari».