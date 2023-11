Si è svolta ieri, 2 novembre, presso il Tempio Antoniano della Pace e dei Caduti in Guerra di Padova, alla presenza del comandante delle Forze Operative Nord, generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, e delle autorità civili e militari di Padova, tra cui il sindaco della città Sergio Giordani, la celebrazione eucaristica in ricordo dei Caduti delle Forze Armate e degli altri Corpi dello Stato.

Una corona

Al termine della santa messa, è stata deposta all’interno del Tempio una corona d’alloro alle lapidi che ricordano la M.O.V.M. sottotenente dell’esercito Lucindo Faggin e la M.A.V.M. appuntato dei carabinieri Angelo Galletti. La celebrazione è proseguita presso il cimitero maggiore, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti ed un momento di preghiera e riflessione per le vittime di tutte le Guerre, promosso da don Maurizio Anzolin, cappellano militare del COMFOP NORD, sui sacelli della M.O.V.M. colonnello dell’esercito Enzo Venturini e della M.O.V.M. maresciallo capo dell’esercito Silvano Natale, caduti nell’eccidio di Podrute (ex Jugoslavia) nel 1992. Il ricordo dei Caduti, nel costituire un doveroso tributo alla memoria di quanti si sono sacrificati per il bene dei Popoli, rappresenta, in particolare per le giovani generazioni, un profondo stimolo alla riflessione storica ed un invito a prendere sempre maggiore coscienza dei doveri e delle responsabilità che la Costituzione della Repubblica impone a tutti i cittadini.