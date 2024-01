«Il fenomeno delle baby gang deve essere trattato come una priorità»

Il fenomeno delle baby gang, la violenza gratuita entrata nel dna di numerosi giovani che vivono a Padova e provincia è un vero e proprio allarme sociale. Nonostante l'appello delle istituzioni ad un maggiore senso civico, la perdita dei valori, il difficile rapporto di crescita in famiglia, la forza del branco, il senso di ribellione e l'illusorio senso di impunità stanno creando più di un problema. Ecco perchè le forze di polizia stanno compiendo un lavoro egregio sia di prevenzione che di repressione, nel tentativo di tamponare un allarme dilagante. Dopo gli episodi avvenuti in piazza De Gasperi a Padova il 20 gennaio, tre ragazzi finiti in ospedale e sette bulli denunciati dalla Squadra mobile, è giunto puntuale anche il commento del governatore del Veneto Luca Zaia.

Cosa ha detto il governatore

«Ancora una volta ci giunge, in questo caso da Padova, la notizia di una situazione di criticità che vede protagonisti dei giovanissimi: sette minori, individuati dalla Polizia di Stato, sono indagati dalla Procura competente per una rissa avvenuta nei giorni scorsi e porto illegale di armi. Le indagini e l’impegno degli investigatori ha permesso - ha proseguito Zaia - di sventare una conseguente spedizione punitiva. Il fenomeno delle baby gang è presente nei centri del Veneto e, pur non avendo estremi di grave allarme sociale, deve essere trattato come una priorità; sia per la sicurezza a cui tutti i cittadini hanno diritto sia per non creare un’immagine facile a generalizzazioni sui nostri ragazzi che, nella stragrande maggioranza, sono occupati con responsabilità nello studio, nel lavoro e nel volontariato e con il loro impegno indicano la via, molto spesso, a tutta la società». Il governatore ha concluso: «Ringrazio il questore Marco Odorisio, la Magistratura e tutto il personale impegnato nell’operazione. Mai come in questo genere di interventi l’impegno delle forze dell’ordine assume il suo grande rilievo di vicinanza al cittadino e il suo ruolo di educazione alla legalità, vista l’età dei protagonisti. Un ruolo prioritario per tutte le istituzioni che hanno il dovere di impegnarsi per il futuro della società».