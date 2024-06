Migliaia di fedeli da tutto il mondo per rendere omaggio al "Santo dei miracoli"

Difficile dire a fine giornata in quanti abbiano recitato una preghiera all'ombra del Santo, ma sono stati anche quest'anno migliaia i fedeli che non hanno voluto mancare al 13 giugno a Padova. La città di Padova oggi ha festeggiato il suo santo patrono. Migliaia di persone sono giunte in città per una preghiera. Sono arrivati da tutto il mondo, attendendo con pazienza, il turno per entrare nella basilica. Come lo scorso anno anche in questo 13 giugno 2024, un meteo poco primaverile ha salutato i pellegrini in attesa di entrare in basilica. Ma la minaccia di pioggia nel primo mattino ha poi lasciato spazio ad un bel sole che ha accolto il flusso costante di fedeli. (come si può vedere sotto nel video di Ivan Grozny).

Tra gli altri, numerosi gruppi a piedi che sono arrivati dai comuni limitrofi: chi è partito alle 2 chi alle 3 del mattino per arrivare in basilica per la celebrazione delle ore 6. Molti anche i fedeli che sono arrivati in bicicletta dai paesi della cintura. Nella tarda mattinata e a seguire per tutto il pomeriggio ecco le lunghe code che si sono formate sin dal sagrato per giungere con ingresso dalla Porta Nord sul fianco della basilica alla Tomba prima e poi alle Reliquie, e dalla navata centrale per assistere alle celebrazioni che si sono susseguite a ritmo di una Santa Messa all’ora: alle 6, alle 7, alle 8 alle 9, alle 10 (S. Messa per i Collaboratori e gli Associati al «Messaggero di sant’Antonio», presieduta da monsignor Giovanni Diego Ravelli nuovo delegato pontificio); alle 11 (messa pontificale, presieduta da monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova ); alle 12.15; alle 13 (Comunità Albanese). E poi nel pomeriggio alle 15.30; alle 17(messa solenne, presieduta da padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale O.F.M. Conv.). Infine, una Santa Messa alle 19 e l’ultima alle 21 (Messa dei Giovani animata dai frati del centro Francescano Giovani). Per ogni celebrazione tutti occupati gli 800 posti a sedere in basilica e moltissima gente in piedi nelle navate, per oltre un migliaio di persone per ogni celebrazione. Una partecipazione di fedeli molto più accentuata rispetto allo scorso anno. «Antonio è vicino alla gente perché il suo richiamo non ha barriere né differenze. Ascolta e dialoga con tutti mediante la Sua Parola così come nell’intimo della meditazione e del silenzio.». Così il rettore della Basilica padre Antonio Ramina ha salutato sin dalle prime luci dell’alba i pellegrini.

Le parole del delegato pontificio monsignor Diego Giovanni Ravelli

Incentrata sulla figura di Antonio e sulla sua eredità di sapienza e vicinanza, l’omelia pronunciata durante la santa messa delle 10 presieduta da monsignor Diego Giovanni Ravelli, delegato pontificio per la Basilica: «Antonio fu così amante e trasformato dalla Sapienza della Parola divina da diventarne un annunziatore instancabile, tanto con la predicazione quanto con la testimonianza della sua vita capace di attrarre i cuori della gente del suo tempo anche quelli più duri e lontani da Dio, e di

donare loro quel pane celeste capace di sfamare la fame più profonda dell’uomo. Perché dopo otto secoli Antonio è ancora così attuale? Perché colmato dallo spirito di Sapienza continua ancora oggi a portarci la Parola eterna del Padre a offrirci Gesù, il vero cibo che ci ristora nel cammino della vita soprattutto nel tempo della prova e della sofferenza». «Sant’Antonio - ha proseguito in un altro passaggio Giovanni Ravelli - è stato da subito definito il ‘Santo dei miracoli’ perché la sua fama di compiere prodigi in modo particolare a favore degli ultimi più poveri, sia durante la sua vita, sia subito dopo la sua morte, sia poi grazie alla sua continua invocata intercessione, è sempre stata presente nel culto a lui riservato».