Padova pronta a seppellire le salme delle persone non identificate dopo la strage di Cutro

Padova dà la disponibilità ad accogliere le salme di alcune delle 40 persone non identificate dopo la strage di Cutro. Lunedì è giunta a Palazzo Moroni una Pec proveniente dalle associazioni islamiche calabresi, che attraverso la Prefettura di Crotone hanno chiesto la disponibilità ad alcuni Comuni (quelli che hanno aree dedicate alle sepolture per i musulmani nei cimiteri) a seppellire le vittime del naufragio di cui non si è ancora risaliti all'identità. L'amministrazione ha subito accolto la richiesta, dando la disponibilità per una decina di sepolture all'interno del cimitero Maggiore.

L'assessora Benciolini

«Come già accaduto durante la pandemia, quando a Padova sono arrivate a bordo dei camion militari le vittime Covid di Bergamo, siamo pronti a dimostrare tutta la sensibilità della giunta, ma più che altro della città - spiega l'assessora ai servizi cimiteriali, Francesca Benciolini - E sabato c'è stata una manifestazione che ha avuto una grande risposta, facendo capire Padova da che parte sta». Nelle prossime ore (o giorni) la Prefettura di Crotone farà sapere se la disponibilità di Padova potrà concretizzarsi o meno e con quali modalità.

La strage

L'imbarcazione era partita dalla Turchia, domenica 26 febbraio e si è spezzata in due a causa del mare mosso a pochi metri dalla riva del litorale di Steccato di Cutro, a Crotone. Circa 80 persone sono state salvate, ma oltre 70 sono invece morte e molti sono ancora i dispersi. Tra le vittime anche molti bambini. Questo è solo il bilancio parziale dell’ennesima tragedia del mare avvenuta sulle coste calabresi, con il drammatico epilogo in un tratto di spiaggia nel Crotonese. Alcune delle vittime non sono state neanche identificate, mentre altre sono state restituite un po' alla volta dal mare. Intanto sono stati eseguiti tre fermi a carico di presunti scafisti dell'imbarcazione naufragata.