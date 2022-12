Con la "Spesa sospesa" un aiuto alle persone meno fortunate

Spesa sospesa per rendere un po’ più sereno il Natale di chi si trova in difficoltà. La risposta dei padovani non è mancata oggi, 17 dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza. In tanti hanno risposto all’appello dei giovani agricoltori di Coldiretti Padova per donare generi alimentari ai bisognosi in cambio di una stella di Natale o di un fiore offerto dai florovivaisti della nostra provincia.

La soddisfazione

«Grazie ai padovani per la generosità e la sensibilità che hanno già dimostrato in altre occasioni per la spesa sospesa a favore di chi si trova nel bisogno, in questo periodo di crisi e incertezza - ricorda Matteo Rango, leader dei giovani imprenditori agricoli di Coldiretti Padova - e la nostra gratitudine va anche agli imprenditori florovivaisti che, nonostante il momento di evidente difficoltà e incertezza, hanno scelto di donare le stelle di Natale e le piantine ai cittadini che faranno la loro offerta, un circolo virtuoso alimentato dalle nostre imprese che non dimenticano chi si trova nel bisogno».

La crisi

«Fra i nuovi poveri – afferma la Coldiretti – ci sono anche coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalle misure contro la pandemia Covid e dal balzo costi dell'energia con il caro bollette. La stragrande maggioranza di chi è stato costretto a ricorrere agli aiuti alimentari – ha proseguito Coldiretti - lo fa attraverso la consegna di pacchi alimentari che rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri che, per vergogna, prediligono questa forma di sostegno piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli. Contro la povertà - ha concluso - è cresciuta la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese e ai singoli cittadini a partire dall’esperienza della Spesa sospesa di Campagna Amica con i mercati contadini in tutta Italia.