Nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre, sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 dicembre, sarà chiusa la stazione di Padova sud, in entrata verso la A4 Torino-Trieste. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Padova Zona Industriale.